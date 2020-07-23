Тегеран, , 08:57 — REGNUM Визит министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Багдад и нынешний визит премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими в Тегеран свидетельствуют о решимости правительства Ирана повысить уровень отношений с соседними государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июля.

Использование возможностей соседних государств, в частности Ирака на западе страны, и планирование взаимодействия для удовлетворения взаимных интересов являются шагами, которые были предприняты правительством действующего президента Ирана Рухани.

Недавний визит Зарифа в Багдад, который был встречен иракскими официальными лицами и политическими партиями, свидетельствует о правильном плане иранского правительства по укреплению отношений со своими соседями. Сообщается, что Иран всегда поддерживал народное иракское правительство и поддерживал западного соседа в разрешении различных проблем.

Как отмечает агентство, правительства двух стран открывают новую страницу отношений и теперь могут играть более активную роль в развитии экономического сотрудничества.