Тегеран, , 08:54 — REGNUM 22 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что процесс расшифровки черных ящиков украинского самолета завершится в течение нескольких дней, отметив, что иранская делегация посетит Киев на следующей неделе для обсуждения данного вопроса с украинской стороной. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Бахарванд подчеркнул:

«Как страна, в которой произошла трагическая авария, Иран сделал все возможное, основываясь на международных и внутренних правилах, а также Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, чтобы решить эту проблему».

По его словам, когда произошла авария, Иран пригласил те страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, принять участие в расследовании и даже принял большие делегации из различных стран, включая Канаду и Украину.

«Иран не жалел усилий, чтобы удовлетворить требования этих делегаций», — сказал он, отметив, что делегациями было разрешено осмотреть части самолета на месте аварии.

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