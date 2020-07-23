Тегеран, , 08:48 — REGNUM 21 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна готова установить хорошие отношения с Саудовской Аравией, но, к сожалению, Эр-Рияд не проявляет интереса к равным связям с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июля.

Зариф сделал это заявление на состоявшейся в Москве совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Отвечая на вопрос о будущем переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, Зариф отметил, что Тегеран всегда выступал за позитивное сотрудничество со своими соседями, включая страны Персидского залива.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что установление сердечных связей с соседями является одним из приоритетов внешней политики Исламской Республики. «Иран имеет самые лучшие отношения с Россией за последнее десятилетие», — сказал он, отмечая наличие хороших связей с Турцией и Ираком, а также тесное сотрудничество с Пакистаном.

«Иран также поддерживает добрососедские отношения с южными государствами Персидского залива и готов к сотрудничеству с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, основанному на взаимном уважении, национальных интересах и невмешательстве во внутренние дела», — отметил Зариф.