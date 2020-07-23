Тегеран, , 08:47 — REGNUM 21 июля исполнительный директор иранской компании Raja Rail Transportation и посол Индии в Тегеране изучили пути расширения сотрудничества в области транспорта, в частности развития железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 июля.

Саид Расули во время встречи с Каддамом Дхармендрой отметил давнюю историю взаимного сотрудничества между Ираном и Индией, а также длительные отношения и переговоры между двумя странами, особенно по вопросу транзита и диверсифицированных перевозок.

Расули подчеркнул, что обе страны приняли предварительные меры по сотрудничеству в коридоре Восток-Запад на побережье Каспийского моря и коридоре Север-Юг, что, по его словам, является хорошим шансом сократить транспортные расходы.

Он также сообщил, что в соответствии с указаниями, предложенными Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи в шестом плане развития Ирана, железнодорожные перевозки должны быть значительно расширены. По его словам, компания Raja готова сотрудничать с Индией в транспортировке грузов по региону посредством международных коридоров.

Расули заявил, что 28 июля состоится встреча с представителями Китая, России, Украины и Азербайджанской Республики, на которой все пять стран обсудят пути расширения сотрудничества в сфере транспорта.