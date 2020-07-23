Абуджа, , 04:32 — REGNUM Террористы из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видеокадры убийства пятерых работников гуманитарных организаций в штате Борно в Нигерии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что ранее террористы требовали выкуп в размере $500 тысяч в обмен на освобождения волонтеров. Президент Нигерии уже осудил произошедшее убийство и пообещал предпринять все усилия, чтобы стереть с лица земли эту террористическую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Сенат Нигерии принял резолюцию об отставке высшего командного состава вооруженных сил на фоне постоянного нападения террористов на гражданских лиц на севере страны. Тем не менее, президент Махаммаду Бухари заявил, что решение он будет принимать в соответствии с интересами страны.

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