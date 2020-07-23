Киев, , 04:29 — REGNUM Выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках возможны исключительно после восстановления Украиной контроля над границей с Россией, заявили 22 июля в офисе президента Владимира Зеленского после совещания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ).

«Выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины», — приводят в пресс-службе украинского президента одно из условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 июля на очередном заседании Контактной группы по Донбассу стороны приняли дополнительные меры по контролю соблюдения режима прекращения огня. В Киеве их назвали прорывными в минском процессе.

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