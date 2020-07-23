Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Решение о ношении защитных масок на территории федеральных учреждений будет принято администрацией США в течение суток. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 22 июля в ходе брифинга для журналистов.

Вопрос журналистов был вызван тем, что ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер (глава округа Колумбия) подписала распоряжение, согласно которому все жители должны будут носить маски при выходе из дома. Исключение будет сделано лишь для детей младше трёх лет, а также для людей, выполняющих интенсивные спортивные упражнения и при приеме пищи.

Распоряжение мэра не касается расположенных в столице федеральных учреждений, в связи с чем Трампа попросили ответить о его возможных решениях в отношении таких учреждений, в том числе военных баз.

«Мы собираемся принять решение в течение следующих 24 часов. Мы сообщим вам, что это за решение», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала новую коронавирусную инфекцию «вирусом Трампа». Комментируя последнее выступление президента США Дональда Трампа, Пелоси подчеркнула, что, «отметив необходимость ношения масок», президент уже «признал допущенные ошибки».

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