Хабаровск, , 04:20 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 22 июля на встрече с представителями регионального отделения партии ЛДПР назвал основные приоритеты в работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Глава региона отметил, что основная его задача — обеспечить устойчивость функционирования власти в крае, порядок, работу в интересах людей.

«У нас с вами вместе, как партийной команды, задачи те же самые. Политический ресурс партии в крае колоссальный. Это заслуга ваша, заслуга Владимира Вольфовича Жириновского и, конечно, доверие жителей края», — сказал Дегтярёв.

Врио добавил, что доверием нужно пользоваться с умом и помнить об ответственности — «любые наши просчёты, неудачи ложатся пятном на всю партию».

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Хабаровского края появились первые кадровые изменения — заявление по собственному желанию об уходе написал первый зампред — руководитель аппарата Владимир Хлапов.