Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Законопроект, который предполагает демонтаж статуй деятелей Конфедерации из здания Капитолия, одобрен палатой представителей Конгресса США, 22 июля передает телеканал CNN.

В поддержку документа проголосовали 305 конгрессменов, а против — 113. Далее законопроект должен будет пройти согласование в американском Сенате.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля палата представителей одобрила законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год. Один из пунктов документа, предписывает переименовать военные базы, которые были названы в честь деятелей Конфедерации.

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