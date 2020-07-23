Приштина, , 03:31 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и глава «Альянса за будущее Косово» (ААК)Рамуш Харадинай22 июля раскритиковал политику правительства Авдуллы Хоти в ходе диалога между с Сербией.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что Хоти не поставил его в известность относительно содержания переговоров с Александром Вучичем в Брюсселе, несмотря на то, что то, что его партия входит в правящую коалицию. Харадинай подчеркнул, что он не верит в то, что на этой встрече имело место предательство интересов края со стороны Хоти, однако его манера ведения дел может привести к расколу коалиции.

Также политик заявил, что не поддерживает назначение бывшего главы МИД Косово Скендера Хюсени на пост государственного координатора Косово по диалогу с Сербией, поскольку не был своевременно поставлен в известность относительно его кандидатуры.

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