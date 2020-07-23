Белград, , 03:31 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 июля заявил, что вступая в диалог по Косово он будет защищать не себя, а страну.

«Что касается Косово, все хотят, чтобы Сербия признала его независимость. Если мы не пойдем на переговоры, то будем наказаны. В какой-то момент мы будем втянуты. Я политический ветеран и знаю, какими будут последствия для меня лично, но я защищаю страну, а не себя», — заявил политик в эфире сербского телеканала RTS.

Заявления Вучича были приурочены к десятой годовщине решения Международного суда относительно провозглашения независимости Косово, согласно которому оно не противоречит международному право. Вучич назвал решение Международного суда поражением Сербии.

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Политик заявил, что он борется за Сербию со связанными руками.

Александр Вучич Мы должны отправиться туда и каждый день цитировать Лазаря (царь Лазарь — последний независимый правитель Сербии, погиб в битве на Косовом поле сражаясь с войсками Османской империи. Прославлен в лике святых как мученик — ИА REGNUM). Идите и посмотрите, куда они послали сербов. И когда придет время мы увидим, кем был Лазарь и кто вел себя иначе.

Все эти заявления не отличаются последовательностью — Вучич намерен бороться за Сербию, но сделать может немного из-за давления со стороны. Слова сербского президента показывают, что у него есть намерение бороться, но нет намерения что-то отстоять. А это фактически означает, что он уверен в бессмысленности своей борьбы и продолжает её лишь для отвода глаз.

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