Белград, 23 июля 2020, 03:31 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 июля заявил, что вступая в диалог по Косово он будет защищать не себя, а страну.
«Что касается Косово, все хотят, чтобы Сербия признала его независимость. Если мы не пойдем на переговоры, то будем наказаны. В какой-то момент мы будем втянуты. Я политический ветеран и знаю, какими будут последствия для меня лично, но я защищаю страну, а не себя», — заявил политик в эфире сербского телеканала RTS.
Заявления Вучича были приурочены к десятой годовщине решения Международного суда относительно провозглашения независимости Косово, согласно которому оно не противоречит международному право. Вучич назвал решение Международного суда поражением Сербии.
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Политик заявил, что он борется за Сербию со связанными руками.
Все эти заявления не отличаются последовательностью — Вучич намерен бороться за Сербию, но сделать может немного из-за давления со стороны. Слова сербского президента показывают, что у него есть намерение бороться, но нет намерения что-то отстоять. А это фактически означает, что он уверен в бессмысленности своей борьбы и продолжает её лишь для отвода глаз.
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