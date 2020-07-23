Киев, , 03:05 — REGNUM Договорённости, достигнутые в ходе совещания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), стали прорывными в минском процессе, сообщили 22 июля в пресс-службе офиса президента Украины.

«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, при его соблюдении другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласованный сторонами режим начнёт действовать на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

В Киеве подчеркнули, что прорыв обеспечила эффективная работа украинской стороны при поддержке партнёров — Германии и Франции, а также политических советников и глав МИД «нормандской четверки».

Ранее в Донецкой Народной Республике раскрыли содержание достигнутых договорённостей.

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