Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Что касается закрытия дополнительных миссий, то это всегда возможно», — сказал он.

По его предположению, сотрудники закрытого дипломатического учреждения разводили огонь и сжигали документы, что является неподобающим поведением со стороны китайских дипломатов.

Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон принял решение о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне для обеспечения защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Читайте ранее в этом сюжете: США обвинили китайских дипломатов в Хьюстоне в недопустимом поведении