Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Вакцина от коронавируса компании Pfizer (США) может оказаться первой, которая после завершения клинических испытаний будет произведена для США в количестве 100 млн доз. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 22 июля на брифинге для журналистов .

«Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 миллионов доз вакцины сразу же после её одобрения», — сказал он.

Президент также выразил надежду, что процесс получения разрешения на производство вакцины «будет очень быстрым».

«Мы считаем, что у нас есть победитель. И мы также думаем, что другие компании идут следом, и у них очень хорошо обстоят дела с вакцинами. Они движутся сильно опережая график», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.

Ранее о заказе правительством США 100 млн доз вакцины против коронавируса у германского производителя BioNTtech и американского Pfizer заявила пресс-служба BioNTtech.

Читайте также: США заказали 100 млн доз вакцины против SARS-CoV-2 у Pfizer и BioNTech

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп отчитался об испытаниях вакцины от COVID-19