Приштина, , 02:15 — REGNUM Министр Косово по иностранным делам и диаспоре Мелиза Харадинай-Стубла 22 июля провела телефонный разговор с министром иностранных дел Болгарии Екатариной Захариевой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе беседы косовский дипломат поблагодарила представительницу Болгарии за продолжительную поддержку требования Косово о либерализации визового режима с ЕС, подчеркнув, что «затягивание этого процесса перешло всякие рамки».

Заслуживает особого внимания тот факт, что в ходе переговоров с Захариевой Харадинай-Стубла заявила, что заключение соглашения между Косово и Сербией не может быть достигнуто без лидерства США в диалоге. Слова глава МИД Косово являются прямым вызовом ЕС, членом которого Косово рано или поздно собирается стать.

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