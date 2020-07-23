23 июля 2020 | Время чтения 17 мин

Голосование за поправки в Конституцию было названо триумфальным во всех инстанциях государства и в прогосударственных СМИ. Но страсти не утихают, несмотря на результат голосования. По-прежнему у оппозиции во всех грехах виноват президент Путин, которого надо менять. На Западе тоже так считают. И у народа все надежды на позитивные перемены связаны с ним же.

Григорий Ванин, , 01:32 — REGNUM



Россия

В поисках истины

В общем и в целом вся судьба израненной перестройкой страны как бы зависит от одного лица: если виноват не президент, то кто же? Так было при всех генсеках, при президентах Горбачеве и Ельцине, так остается и при Путине.

История повторяется с той же иронией. Виноват во всем царь. Всякий бунтарь против царя печется о народе. Как и сам царь только о народе и думает. Народу от этого не становится легче.

Европу, а теперь и Америку, безоглядно имитируют и те, кто у власти, и те, кто в оппозиции. И все это делается на словах исключительно ради процветания тысячелетней Великой России или Руси.

Запад этим привычно пользуется и поучает «немытую Россию» демократии в свою пользу. Патриоты возмущаются, но их мало слушают. Историю препарируют в зависимости от конъюнктуры не только на Западе, но и у себя дома.

Антисоветизм пытаются идеологически совместить с пропагандой героического прошлого советской эпохи. Это называют историческим примирением. Однако осмысления событий ХХ века так и не произошло, их оценки категоричны и предвзяты. Причем, предпочтения остаются на стороне тех критиков и журналистов, которые, по образному выражению, стараются «повонять правдой», чтобы стать популярными, рейтинговыми и построить на этом карьеру. Их так и называют — правдорубами.

Поэтому за почти тридцать лет реформ в России не сложилось той самой истории, которая объединяет нацию и определяет будущее. Нет единой истории — нет ясных перспектив. Борьба с вирусной пандемией высветила проблему консолидации государства в решении общих задач, как это было в СССР на зависть западной демократии и бывшим союзникам.

Вопрос гражданского единства встал ребром, что нашло отражение в принятых поправках к Конституции в форме солидаризма. И тут же в СМИ и Интернете появились ссылки на то, что солидаризм в прошлом был идеологией социалиста Муссолини, то есть итальянского фашизма. А что предлагают критики взамен? Постгуманизм либертарианского толка?

Имперский федерализм и политические партии

Не только Путина, но всех русских стало модным упрекать в имперском мышлении как за рубежом, так и в самой России. Дескать, отстали от современной цивилизации и демократических ценностей. Определение советская империя стало ругательным, как в свое время негативный смысл вкладывался в название Российская империя. А чем были плохи Российская и советская империи по сравнению с другими?

Имперская Россия, в отличие от цивилизованной Европы, сохранила все присоединенные народы, уважая их обычаи, религию и культуру. Сословная структура не ущемлялась и сохранялась, обеспечивая традиционное самоуправление и безопасность. Революция открыла всем народам возможности для формирования современной национальной экономики и самоопределения.

В советской империи интеграция народов была более глубокой. За счет консолидированного союзного бюджета в каждой республике и автономии, во всех административных регионах происходило выравнивание уровня жизни, развивались экономика и ее инфраструктура, предприятия и учреждения культуры и искусств. Такого не было и нет ни в одной колониальной европейской империи, в США и ЕЭС.

Солидарность и экономическая интеграция народов СССР, патриотизм были небывалыми, что стало решающим фактором Победы в Великой отечественной войне — очередного похода на Восток коллективной Европы против России-СССР.

После развала СССР от имперских традиций в Российской Федерации мало что осталось в том виде, какие реально были до перестройки. В результате авантюрной политики Горбачева и ельцинской команды и приватизации к концу 90-х годов Россия сама оказалась у черты распада. Не забыты еще лозунги той поры: «Берите суверенитета сколько можете!», «Обогащайтесь!», «Что не запрещено, то можно!» и т. д. и т. п.

Президентские выборы 1996 года показали полную несостоятельность ельцинских реформ на авось и рыночного саморегулирования по Гайдару. Досрочная отставка гаранта конституции в декабре 1999 года была вынужденной и уже на то время крайне необходимой для сохранения государства.

Став президентом, критикуемый ныне Путин первым делом провел административную реформу. Были учреждены федеральные округа с полномочным представителем президента в каждом округе.

Главы регионов получили право избираться только по согласованию кандидатов с центральной властью и могли быть сняты с должности по недоверию президента. Так восстанавливалась управляемость государства и принимались меры против коррупции, царящих в местных органах власти.

Конечно, пример коррупции для регионов подавала Москва. Огромные ресурсы страны в Москве провозглашались как бы ничейными — хватай не зевай. Экс-премьер Черномырдин очень выразительно охарактеризовал ту ситуацию: «А как вы хотели? Сидеть у ручья и не напиться?». Угроза распада РФ, возникшая в результате бездумно проводимой реформы, была ослаблена, но не ликвидирована до конца, с коррупцией до сих пор не покончено.

Была остановлена война в Чечне, развязанная правительством Ельцина. Путиным использовался пример Фрунзе в Туркестане — последнем очаге гражданской войны. Фрунзе назначил лидеров басмачей руководителями районов и колхозов, то есть дал им власть для созидания, а не самоуничтожения. Басмачество, поддерживаемое англичанами, постепенно угасло естественным образом — люди хотели трудиться и жить.

Влиятельному чеченскому лидеру Ахмату Кадырову тоже было сделано подобное предложение: лучше строить, чем воевать за чужие интересы, выходите из лесов и обустраивайте сами свою жизнь. Ахмат Кадыров принял предложение и стал президентом республики при поддержке большинства населения. Это не устраивало радикалов и они его убили. Но война закончилась и Чеченская республика приступила к восстановлению разрушенного войной хозяйства и решению своих собственных проблем в составе Российской Федерации. Чеченский народ не хотел войны, которую ему навязали экстремисты.

Неотложным делом после «отставки Ельцина по телевизору» было восстановление обороноспособности страны, которое заключалось не только в укреплении и перевооружении армии, но и в реструктуризации оборонной промышленности. И это было сделано. Россия стала восстанавливать утраченные при Ельцине позиции в международной политике.

При критикуемом Путине в федеральных округах и регионах создавались научные центры, которые должны обеспечивать регионы кадрами и разрабатывать научно-практические программы по их развитию. Это значительный шаг в поддержке местных экономических инициатив. Но до конца этот проект пока не реализован — мешает коррупция и бюрократическая инертность — проще быть исполнителем, чем ответственным инициатором.

Так чем же плох такой имперский подход к решению самых насущных задач государственного строительства? Кого он так сильно беспокоит? Неужели друзей России? Имперское мышление — это огромный груз ответственности и не каждый царь или император способен его нести на своих плечах, если говорить тем же пафосным языком оппозиционных критиков. Но империи не вечны. Почему?

Демократия современного разлива способна выдвигать на высшие государственные посты не столько опытных, сколько говорливых и харизматичных политиков. Толку от таких мало. Да и реальной политикой управляют так называемые хозяева денег. Политика обслуживает их интересы, поскольку их интересы после приватизации госимущества, каким бы странным это утверждение ни показалось, и есть интересы национальной экономики РФ де-факто. А народ теперь считается ресурсом для такой экономики по новым канонам экономической науки, и как трудовой ресурс, и как ресурс рыночного потребления. С этим фактом и наследием реформ неизбежно столкнулся Путин и действующее правительство.

По логике вещей и по демократической природе политической власти смена главы государства и правительства должна происходить в результате конкуренции политических партий в борьбе за власть. Партии выдвигают своих кандидатов на пост президента и формируют правительство из проявивших себя в деле специалистов. Есть ли в РФ такие партии и кандидаты на замену Путину? Пока таких имен нет. По крайней мере, партии их не выдвигают. Путин виноват?

Путин дает повод для конструктивной критики — кто ничего не делает, тот не ошибается. Но вместо критики оппозиция занимается диффамацией и даже демонизацией лидера своей страны по западным критериям. И это называется гражданской активностью? Во внутренней политике мы наблюдаем ее имитацию.

По существу думские партии являются клонами КПСС по структуре и методам политической деятельности. Уличная оппозиция повторяет картинки из кино про революцию. Многочисленные партии вне Госдумы — это клубы по интересам. Опытные политики государственного масштаба в партиях России в большом дефиците. Нет у партий и своей проработанной теоретической базы. Организационно они строятся на имперских принципах централизации власти, мало совместимых с федерализмом. Власть над Россией становится самоцелью

В результате в каждом регионе происходит зарождение своих партий, отражающих интересы местных социальных групп и свою региональную субнациональную идею. Возникают разногласия между центральным офисом партии в метрополии и ее ячейками в провинциях. Депутатскими местами в ГД и СФ распоряжаются исключительно генсеки «системных» партий. Эти партии поддерживаются материально государственным бюджетом, состоятельными членами партии и заинтересованными спонсорами. Это и есть демократия?

Весьма примечательным в политической системе РФ является то, что партии не стремятся в своей деятельности брать власть. Единая Россия уже во власти, Справедливая Россия — это тень Единой России (в чем оппозиционность единства и справедливости?), а КПРФ и ЛДПР выгодно быть в вечной, достаточно условной и доходной оппозиции к власти и ЕР. При этом Жириновский и Зюганов соперничают по-братски, шумят «не по злобе». Само собой, все партии по-имперски масштабно пекутся о народе и величии России. Даже либеральные идеи они пропагандируют в имперском стиле.

Для поддержания своей популярности на выборах все партии назначают депутатами партийных фракций ГД известных граждан из числа артистов, спортсменов и журналистов, других знаменитых людей. Иногда такие депутаты переходят из фракции в фракцию по своим каким-то внутренним соображениям, наверняка не по политическим убеждениям. Как и из кого формируется СФ депутатами (сенаторами!), представляющими интересы регионов, — загадка.

Программные установки партий не содержат в себе перспективу общественного развития, а являются набором митинговых ожиданий и пожеланий народа-электората и критики правительственных законодательных инициатив, например, пенсионной реформы.

Наверное, этой рутиной можно объяснить некоторую инертность избирателей и низкую явку на избирательные участки. Между тем, по данным социологов, недовольство в обществе растет, а общественно-политическая активность деградирует, вырождается в стихию. Тема назревающего бунта и революции, то есть социального взрыва, стала расхожей и даже где-то модной. Потому и принимались поправки к Конституции, чтобы «зацементировать ситуацию», не выпустить ее из-под контроля власти.

Но никакая конституция не спасла СССР и РСФСР от событий и процессов разложения 90-х годов. Дело не в писаных законах, а в объективных законах эволюции и отражении их в общественном сознании. Материя все-таки первична.

О революции и государстве

Всем известно, что революции происходят тогда, когда «верхи не могут, а низы не хотят». А также «революция тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». В СССР был не только культ Ленина и Сталина, но и культ революций. Кроме социалистической революции, страна переживала ряд других революций в науке, культуре, искусстве, образовании… Привыкли к революционной пропаганде и риторике. Может, поэтому слово революция у нас произносится так легко и всуе?

Революция это то, что происходит вопреки эволюции и в русском переводе означает переворот. Есть кроме того еще и «бунт бессмысленный и беспощадный». И то и другое вписывается в общественную эволюцию, как ее эпизоды со своей историей, причинами и последствиями, движущими силами, идеологией.

Отличаются ли эти два понятия по существу? Да, отличаются и, в первую очередь, идеологией и политической целью, качеством лидеров, их политической состоятельностью. Бунт можно считать одним из этапов революции. Оба понятия чреваты расколом общества и кровопролитием. За справедливость, конечно.

Возможна ли революция в России, о которой много говорят? Так она уже произошла в виде контрреволюции по отношению к Великой Октябрьской социалистической революции. Только ее называют перестройкой, а также антисоветским или конституционным переворотом в зависимости от контекста темы и привязки к конкретному событию.

Возможен ли обратный процесс, как восстановление социальной справедливости? Возможен. Но только в том случае, если появится соответствующая массовая организация, то есть политическая партия с программой действий, опирающаяся на классовую волю народа в достижении такой цели, а сама цель будет сформулирована и воспринята обществом. Без долгих рассуждений, приведу пример из прошлого.

Февральская и октябрьская революции вызревали и готовились с баррикад 1905 года. Царское правительство в этот промежуток времени провело ряд реформ, направленных на разрядку социальной напряженности, но они оказались безрезультатными. Политические революционные партии Российской Империи укрепили свое влияния на общество и армию. Настал момент истины.

Военная верхушка принудила императора к отречению от престола. Наступила пора хаоса. Военная белая (вне идеологии) диктатура в июле-августе 1917 г. не удалась по вине премьер-министра эсера Керенского. Единства в правительстве не было. Империя распадалась. И только большевики при небольшом участии левых эсеров и кадетов оказались способными взять государственную власть в свои руки и спасти Империю от полного распада фактически без всяких репрессий, пока эсеры не затеяли мятежи, чтобы взять реванш — они были в большинстве в местных советах. Аристократия предпочла эмиграцию.

Нынешняя капиталистическая Россия переживает экономический и политический кризис. Правительство принимает меры, чтобы стабилизировать общество. Конституционные поправки — одна из таких мер. Но сравнивать ситуацию в наше время с периодом 1905−1917 годов даже с большой натяжкой нельзя.

Бунтарей у нас хватает, но народ уже другой и научен горьким опытом перестройки с ускорением под мировой порядок. Деклассированное общество потребителей не способно создать политическую организацию революционного толка. Поэтому тема революции в РФ пустая. А вот бунтарские настроения реальные. Да и бывает ли революция универсальной, справедливой для всех?

В то же время власть провозгласила социальную ориентацию экономики РФ. Как говорится, государство предназначено не для того, чтобы построить рай на земле, а для того, чтобы не допустить ад. Вот тут у нас не паханное поле для теоретических изысканий и практики государственного строительства и экономических реформ. Была бы на то воля.

От революций надо переключить внимание на законы эволюции. Прежде всего, для РФ важна тема причин закономерного распада империй. Почему у империй прошлого было достаточно сил на расширение территорий, но не было для их самосохранения? Россия застрахована навеки от такой судьбы? Политологи и эксперты, толкующие речи политиков, пока не дают ответа на эти вопросы.

Исследуя закономерности эволюции государства, можно и нужно прогнозировать эволюционные процессы и корректировать их ход так, чтобы не допустить в государстве опасных социально-политических напряжений. А они имеют материальные причины. По тем же материальным причинам исчезают государственные границы по мере глобализации финансовых интересов.

По тем же причинам объективно формируется мировая финансовая империя или империя денег, поглощающая и упраздняющая государства. Мировые банки являются заказчиками так называемой цифровой экономики и цифровой системы управления мировым сообществом, внедрения в административное управление и полицейский учет искусственного интеллекта. Им так выгодно.

Чтобы сохранить любимую империю Россию с ее ресурсами для потомков, надо уже сейчас решить ряд проблем идеологического характера. Например, определиться с понятиями нация и национальное достояние, общенациональная идея. Статус ресурсов страны должен быть заложен в основу самоуправления и развития регионов, а не принадлежать «эффективным менеджерам» и «свободному бизнесу». В этом плане административная реформа, начатая президентом Путиным, двадцать лет назад, не завершена.

Насущной задачей для РФ является развитие коммуникаций и внутреннего рынка самой РФ, то есть межрегиональных технологических и торговых связей, как это было в СССР в эпоху советских реформ. По сути, в этой области речь идет даже не о развитии, а о восстановлении разрушенных перестройкой экономических основ федерального государства и рынка на постсоветском пространстве.

Самоуправление регионов это не обособление региональной власти, а разумная передача полномочий и ответственности столичных ведомств в регионы с одновременным сокращением бюрократических инстанций, другими словами, устранение бюрократических препон в реализации местных инициатив.

Сама по себе идея федерализма заключается в том, что федеральное правительство существует в интересах субъектов федерации или союза, а не наоборот. Только при этих условиях имперская метрополия и сама империя будет нужна ее провинциям. В государстве должны существовать субъектные функции по управлению экономикой и гражданскими отношениями.

Америка для России не образец для подражания. У нас есть своя положительная региональная практика, которую надо изучать и использовать. Историческая практика России гораздо богаче американской, в том числе в самоуправлении городов и земель.

Особое место занимает современный опыт Татарстана, Башкирии, Саха-Якутии, Белгородской области в начале реформ для остальных регионов, у которых также есть что перенять. Каждый регион РФ уникален и для успешного его развития требуется такой же уникальный перспективный план мер по его обеспечению. Зачем нам догонять Америку, теряющую государственную перспективу?

Москва — тоже особый регион со своей спецификой. Её специфика заключается в том, что она тиражирует в России то, что не следует повторять другим регионам. При территориальном расширении Москвы в 2,4 раза в 2012 году была провозглашена странная концепция градостроительства: будущее — за городскими агломерациями, а в организации труда на периферии будет преобладать вахтовый метод. Откуда такая уверенность? Эта концепция стала распространяться на другие административно-промышленные центры России. Московская агломерация уже занимает пространство на протяжении 100 км от МКАД. Что дальше?

Дело в том, что большие города-казармы для трудовых ресурсов, то есть для населения, содержать дешевле, чем малые города, села и деревни с тем же бытовым комфортом. Это расчет финансовой целесообразности, направленный на оптимизацию «непрофильных расходов» подконтрольного банкам государства, они же социальные расходы. Хозяева денег выстраивают мир под свою прибыль и внедряют подобные концепции под видом научных прогнозов.

Для России с огромной территорией, особенно освоенной и заселенной в советское время, это очень опасная тенденция. Городские агломерации катастрофичны сами по себе, стимулируют миграцию населения и депопуляцию ранее освоенных земель. А это приведет к потере ресурсов. Кроме того, вахтовый метод допускает наем более дешевых рабочих-иммигрантов.

Да и что считать комфортом? Только бытовые удобства? Состоятельные люди предпочитают особняки в сельской местности и в окружении природы городским квартирам среди небоскребов и высоток. Городской стресс губителен для душевного здоровья. Создать бытовой комфорт в любом месте не проблема.

В перестройку опустели не только деревни и поселки, но и малые города. Земельная реформа и все та же «оптимизация» промышленных предприятий оставили многих селян и горожан без средств к существованию. Зато появились фермеры и бизнесмены, как в Америке. Деревня всегда была опорой России. Агрохолдинги на основе колхозов и совхозов в РФ оказались рентабельнее частных ферм и личных усадебных подворий.

В заключение предлагаю политический анекдот на американскую тему с намеком. Некий эксперт на ТВ, вернувшись из Америки от родственников, восхищался: «Американцы живут очень богато — они там за все платят долларами. И они очень умные — все говорят на английском. Демократия на высшем уровне — полицейские и чиновники на коленях извиняются перед народом». В ответ прозвучало: «У нас в незалэжной тоже так було».