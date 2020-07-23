Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Работники генконсульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас) якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.

Он заявил, что у США были причины для закрытия китайского диппредставительства в Хьюстоне. Среди них якобы воровство американских технологий, а также использование систем по обмену студентов в своих целях.

«И третья — это несовместимое со стандартной практикой дипломатии поведение китайских дипломатов в консульстве в Хьюстоне», — добавил Бигэн.

При этом он отказался рассказать подробнее, чем неподобающим китайские дипломаты привлекли внимание американских властей. Однако Бигэн подчеркнул, что американские конгрессмены получат эту информацию уже из рук спецслужб США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США потребовали от Китая закрыть свое генеральное консульство в Хьюстоне в течение 72 часов. В ответ Пекин назвал действия Вашингтона политической провокацией и призвал отменить решение о прекращении работы.

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