Киев, , 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который по данным МВД ДНР причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. Об этом 22 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские правоохранители подозревают Байдалу в незаконном обращении оружия и боеприпасов в составе группы лиц. Бывшего силовика взяли под стражу.

Напомним, что Захарченко погиб 31 августа 2018 в результате теракта в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР. МВД ДНР сообщало, что именно Байдал, позывной которого был «Швед», отдавал приказ об убийстве Захарченко и командира подразделения ополченцев «Спарта» Арсена Павлова (он же «Моторола»).

В ДНР выяснили, что Байдал являлся агентом пятого департамента контрразведки СБУ.