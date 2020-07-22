Донецк, , 23:56 — REGNUM Перечень дополнительных мер контроля за соблюдением режима перемирия в Донбассе опубликован 22 июля МИД ДНР.

Согласно договорённостям, достигнутым сегодня, 22 июля, с Киевом, запрещаются наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также использование любых видов летательных аппаратов.

Вводится запрет на применение огня, в том числе снайперского. Запрещено и размещение тяжёлого вооружения в населённых пунктах и рядом с ними. Прежде всего, оно запрещено на территории объектов гражданской инфраструктуры (медучреждения, школы, детские сады).

Отмечается, что нарушение режима перемирия будет наказываться. Для реагирования на такие нарушения будет задействован координационный механизм при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В случае наступательных действий допускается ответный огонь, если он открыт после безуспешной попытки использовать координационный механизм, о котором говорилось выше, по приказу командования ВФУ или Народной милиции республик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти новые меры согласованы сегодня, 22 июля, на очередном заседании Контактной группы. В силу они вступают с 27 июля 2020 г.

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