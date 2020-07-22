Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить в крупные города страны дополнительные федеральные силы правопорядка для борьбы с преступностью. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, что еще 20 июля Трамп заявил, что он готов отправить еще больше федеральных правоохранителей в Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор, Окленд и ряд других городов, чтобы уже, наконец, справиться с беспорядками.

При этом Трамп заявил, что во многих городах и штатах мэры и губернаторы просто боятся протестующих и не предпринимают против них никаких мер.

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