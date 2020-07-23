Скопье, , 00:10 — REGNUM Глава Демократического союза за интеграцию — самой крупной албанской партии в Македонии и бывший лидер Армии национального освобождения (военизированной организации македонских албанцев, действовавшей в 200−2001 гг.) Али Ахмети вечером 22 июля сообщил о том, что он был приглашен Специальным Трибуналом по Косово в Гаагу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Ахмети выступит в качестве свидетеля по делу Хашима Тачи — президента Косово, ранее политического лидера Освободительной армии Косово (алб. УЧК).

Напомним, Тачи и его преемника на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели обвиняют в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, пытках, похищении людей и устранении политических противников.

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