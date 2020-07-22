Луганск, 22 июля 2020, 23:42 — REGNUM Огневая точка ВСУ, из которой они обстреляли посёлок Знаменку в ЛНР, была подавлена, сообщает 22 июля ЛуганскИнформЦентр.
По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в результате один киевский силовик погиб и один получил ранение.
Также бойцы ЛНР обезвредили украинскую боевую машину пехоты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Знаменка была обстреляна украинскими формированиями вечером 22 июля из вооружения БМП-2. Повреждён жилой дом.
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