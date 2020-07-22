Кабул, , 23:10 — REGNUM В результате нескольких авиаударов на востоке Афганистана погибли 45 человек, в их числе боевики и гражданские лица, 22 июля сообщает агентство Reuters.

По сообщению местных властей, в результате авианалета в районе Кхам Зиарат погибли не менее восьми гражданских лиц. Среди остальных погибших большинство — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство обороны Афганистана заявило, что расследует сообщения о жертвах среди гражданского населения.

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