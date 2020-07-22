Дамаск, , 22:59 — REGNUM Три обстрела в Сирии совершили за сутки террористы группировки «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 22 июля в Центре по примирению и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Один обстрел исламисты устроили в поселении Кавкаба, один — в Мардихе (провинция Идлиб) и ещё один — в деревне Мамухия (провинция Латакия).

«За прошедший день незаконных вооружённых формирований, контролируемых Турцией, зарегистрировано не было», — говорится в сообщении центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Сирии было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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