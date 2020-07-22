Москва, , 21:48 — REGNUM Вопрос изменения властями Турции статуса собора Святой Софией в городе Стамбуле обсудили Россия и Греция в беседе на высшем уровне, сообщили 22 июля в пресс-службе Кремля.

Собор Святой Софии. Стамбул Arild Vågen

Уточняется, что телефонные переговоры российского президента Владимира Путина с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом были инициированы греческой стороной.

«Подчёркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия», — сообщили в пресс-службе.

Также Москва и Афины обсудили ситуацию в Ливии и в Восточном Средиземноморье. Путин и Мицотакис рассмотрели и вопросы двусторонних отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об изменении статуса храма Святой Софии 10 июля 2020 г.: теперь этот собор уже не музей, а мусульманский храм — мечеть.

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