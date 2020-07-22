Луганск, 22 июля 2020, 21:31 — REGNUM Заседание Контактной группы по Донбассу завершено, заявил представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего, сообщает 22 июля ЛуганскИнформЦентр.
В МИД Донецкой Народной Республики уточнили дату следующего заседания Контактной группы:
«Заседание Контактной группы завершено, следующая встреча состоится 19 августа».
Напомним, в составе Контактной группы действуют четыре рабочие подгруппы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений:
- по вопросам безопасности;
- по политическим вопросам;
- по вопросам внутренне перемещённых лиц и беженцев и гуманитарному содействию;
- по экономическим вопросам и вопросам восстановления.
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