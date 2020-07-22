Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.

Комментируя нападение представителей федеральной американской полиции на российскую съёмочную группу, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил:

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах».

Российский дипломат напомнил, что Москва так и не получила ответ Вашингтона на ноту от 31 мая 2020 г., касавшуюся нападения полиции в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) на журналистов РИА Новости.

Что касается нынешнего происшествия, американская полиция действовала возмутительно. К журналистам применили насилие, хотя они «громко и ясно себя идентифицировали, предъявляли документы пресс-карты и не оказывали никакого сопротивления».

По словам Антонова, медицинская помощь сотрудникам Первого канала не требуется.

Напомним, нападение на корреспондента Юлию Ольховскую и оператора Вячеслава Архипова произошло 22 июля во время освещения ими беспорядков в Портленде.

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