Москва, , 20:26 — REGNUM Законопроект о запрете публичной демонстрации изображений нацистских преступников, в том числе такой принт на одежде, концептуально поддержан правительством РФ.

«Законопроект будет в осеннюю сессию вноситься, согласование и поддержка правительством имеет место быть», — сообщил ТАСС один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

При этом, по словам парламентария, инициатива продолжает дорабатываться, уточняются формулировки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект разработан после майского инцидента с размещением фотографий нацистских преступников на сайтах акции «Бессмертный полк».

Вместе с тем ранее Госдума запретила публичную демонстрацию нацистской символики, однако позже разрешила для целей научных, образовательных и культурных, таким образом, разрешив демонстрацию символики в музеях.