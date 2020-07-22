Москва, , 20:24 — REGNUM Российская Федерация ждёт от властей Соединенных Штатов Америки исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов. Об этом сегодня, 22 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с сотрудниками Первого канала в США, которые подверглись агрессивным действиям со стороны американских правоохранителей.

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва ждет от Вашингтона принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы средств массовой информации в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, съемочная группа российского Первого канала пострадала в результате нападения «людей в камуфляже» в американском городе Портленде (США, штат Орегон), где не прекращаются акции протеста на расовой почве.