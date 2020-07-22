Нью-Йорк, США, 22 июля 2020, 19:56 — REGNUM Переговоры нужно начать Азербайджану и Армении, отказавшись от провокационной риторики, заявил 22 июля журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
Chatham House

По его словам, генсеком ООН Антониу Гутеррешем были проведены беседы по телефону и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Генеральный секретарь вновь повторил свой призыв к незамедлительной и полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам».
Дюжаррик

Напомним, по данным Еревана, в Армении в результате приграничного конфликта с Азербайджаном, начавшегося 12 июля 2020 г., погибли четверо военнослужащих.

По данным Баку, в Азербайджане в этом конфликте погибли 12 военнослужащих и один мирный житель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Азербайджане заявили о 38 нарушениях Арменией перемирия за сутки