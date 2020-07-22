Чебоксары, , 19:48 — REGNUM Чувашию сегодня, 22 июля, посетил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он обсудил вопросы социально-экономического развития республики и подготовку к Единому дню голосования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Игорь Комаров и Олег Николаев Cap.ru

Встреча в правительстве началась с подведения итогов голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. По словам Комарова, органы власти и избирком показали достаточно высокий уровень организации процесса голосования, сделали всё необходимое для обеспечения чистоты подсчета результатов. И на таком же высоком уровне должен пройти Единый день голосования, который назначен на 13 сентября. Приволжский полпред напомнил задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, — «прозрачные, чистые и легитимные выборы».

Игорь Комаров на встрече с врио главы Чувашии Олегом Николаевым обсудил итоги социально-экономического развития республики в I полугодии. Руководитель региона отметил, что в условиях пандемии коронавируса «произошло незначительное снижение общих итогов экономической деятельности».

«Совместная работа с предприятиями позволила неплохо пройти ситуацию и удержать баланс в экономике. Сейчас работаем над тем, чтобы устранить риски на второе полугодие», — сказал Олег Николаев.

Приволжский полпред акцентировал внимание на том, что бюджет исполнен с профицитом, отметив, что «это приятная новость», и «практически нет падения по промышленному производству».

«Но мы понимаем, что еще не все последствия проявились, и сегодня как раз обсуждали те меры, которые необходимо предпринять, чтобы и во втором полугодии республика показала хороший результат», — рассказал журналистам Игорь Комаров.

Приволжский полпред также посетил в Чебоксарах новую школу, которая откроется 1 сентября и станет одной из самых больших в округе: за парты сядут 1,6 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления. Всего будет замещено 3,4 тыс. мандатов, в том числе обновится депутатский корпус Чебоксар.

Напомним, документы от желающих принять участие в выборах главы республики принимаются до 24 июля. В настоящее время заявлены 12 претендентов, из них восемь — самовыдвиженцы. Для регистрации в качестве кандидатов все должны пройти так называемый «муниципальный фильтр».

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Отметим, что в Чувашии предлагаемые изменения в Конституцию России поддержали 72,57% проголосовавших чувашских избирателей при явке в 64,11%. В среднем по России за изменение Основного закона проголосовало 77,92% избирателей, явка составила почти 65%.