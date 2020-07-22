Москва, , 19:36 — REGNUM Регионы России получили уникальный шанс на развитие туризма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Сейчас у наших регионов, в силу эпидемиологической обстановки в мире, появился уникальный шанс на развитие внутреннего туризма. И речь не идет только о тех регионах, где есть морское побережье», — сказал Неверов.

Он призвал депутатов искать «точки роста».

«Что именно станет «удочкой» для этого бизнеса? Нужны ли некие закрепленные стандарты сервиса для того, чтобы помочь регионам выйти на высокий уровень, чтобы в итоге наши граждане проголосовали рублем за наши курорты и места отдыха? Какие нюансы в каждом регионе нужно учитывать при разработке программ поддержки?» — перечислил Неверов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о том, что туристы смогут получит возврат средств за тур в тот или иной регион России. Сумма возврата зависит непосредственно от стоимости тура. Получить «кешбэк» можно за поездку в любой регион.

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