Москва, , 19:35 — REGNUM Вопросы ближневосточного урегулирования, ситуацию и Ливии и двусторонних отношений обсудили в ходе телефонных переговоров российский и бахрейнский министры иностранных дел Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз — Зайяни, сообщили 22 июля в пресс-службе МИД РФ.

Стороны договорились продолжить координацию своих действий, в том числе в борьбе с распространением COVID-19.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в содействии урегулированию конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и в налаживании диалога по проблемам безопасности в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поздравительной телеграмме с Днём Победы, которую бахрейнский король Хамад бин Иса Аль Халифа направил президенту РФ Владимиру Путину, сказано, что отношения Москвы и Манамы «из года в год становятся всё более развивающимися и процветающими».

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