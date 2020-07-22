Тбилиси, , 19:12 — REGNUM Министерства иностранных дел Грузии и Украины обменялись поздравлениями в соцсети Twitter в связи с 28-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Первой поздравительное послание опубликовала Украина. «По случаю 28-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией мы искренне поздравляем грузинский народ и наших коллег из министерства иностранных дел Грузии. Мы дорожим нашей дружбой и стремимся развивать стратегическое партнерство во всех сферах», — говорится в твите МИД Украины.

Спустя три часа на это послание ответило грузинское внешнеполитическое ведомство. «Поздравляем с 28-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной. Надеемся на укрепление многолетней дружбы и партнерства между нашими странами», — написали из Тбилиси.

Как известно, отношения между Грузией и Украиной после прихода к власти в Грузии партии олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» охладели и остаются натянутыми. Во многом этому способствовало продвижение на Украине лидеров и политиков из бывшей партии власти Грузии — «Единое национальное движение». Экс-президент Михаил Саакашвили и его соратники занимали должности в Киеве при правлении Петра Порошенко. После конфронтации между Порошенко и Саакашвили экс-президент Грузии был лишен украинского гражданства и выдворен из страны. Но с победой на выборах Владимира Зеленского Саакашвили опять вернулся в Киев, вновь стал гражданином этой страны, а в настоящее время возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины.