Иерусалим, , 18:45 — REGNUM О необходимости повысить качество деятельности миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL) заявил 22 июля журналистам официальный представитель израильского МИД Лиор Хайат.

Миротворцы ООН Defenseimagery.mil

По словам израильского дипломата, мандат миротворцев в Ливане должен быть продолжен. Однако при этом в их работе нужны «качественные изменения».

Миротворцы ООН должны получить в Ливане возможность «эффективно выполнять задачи», иметь право ввода контингента к местам хранения оружия «Хезболлы».

В противном случае толку от работы миссии ООН на юге Ливана не будет, заявил израильский представитель.

Напомним, временные силы ООН в Ливане размещены в городе Накура на границе с Израилем в соответствии с резолюцией СБ ООН № 425 от 19 марта 1978 г. Их размещение продлевается каждые полгода.

Силы UNIFIL находятся там для поддержания спокойствия на приграничной территории. Проиранская «Хезбалла» считается в Израиле террористической организацией.

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