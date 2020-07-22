Подгорица, , 18:42 — REGNUM Посольство США намерено купить более 100 соток земли у властей Подгорицы на общую сумму 5 591 376 евро, пишет издание Dan.

На этой земле планируется строительство дипломатических и жилых зданий. Процедура покупки была начата, и на заседании городского парламента 30 июля ожидается вынесение окончательного решения.

Речь идет от трех участках площадью 4146, 3339 и 3351 кв. Земля продается по цене 516 евро за квадратный метр, что составляет 5 591 376 евро за 10 836 квадратных метров.

В документе говорится, что дирекции по недвижимости заключит договор о продаже земли под застройку и что средства, полученные от продажи недвижимости, будут использованы для инвестиций в инфраструктуру и других капитальных вложений, важных для столицы Черногории.

Процедура предусматривает, что Подгорица должна будет получить предварительное согласие правительства на отчуждение земли.