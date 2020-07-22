Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Assciated Press.

Напомним, что власти США потребовали от Китайской Народной Республики закрыть их консульство в Хьюстоне (штат Техас). Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

Но представитель государственного департамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон от своего требования не откажется и закрытие китайского консульства в Хьюстоне необходимо для защиты американской интеллектуальной собственности и личных данных граждан Соединенных Штатов.

Теперь же США заявляют, что закрывают свое консульство в китайском городе Ухань. Напомним, что именно в этом городе впервые была зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Американское консульство в городе было закрыто из соображений безопасности. Теперь же США закрыли его совсем.