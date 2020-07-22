Багдад, , 18:22 — REGNUM Автоколонна с оборудованием для американских военных подорвана около города Эн-Насирия (провинция Ди-Кар, Ирак), передаёт 22 июля Al Mayadeen.

Последствия взрыва ResoluteSupportMedia

Уточняется, что были взорваны две бомбы. Инцидент произошёл во время движения машин. О пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент с нападением на американскую автоколонну произошёл на иракской территории 11 июля.

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