Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Два миллиона долларов пообещали американские власти за помощь в аресте двух украинских хакеров, сообщили 22 июля в пресс-службе Госдепа.

В соответствующем заявлении, обнародованном сегодня, 22 июля, американским госсекретарём Майком Помпео, говорится, что информация по каждому из фигурантов будет оценена в миллион долларов, если она поможет арестовать их или привлечь к ответственности.

Речь идёт о двух гражданах Украины — Артёме Радченко и Александре Ерёменко, которых американские власти обвиняют в причастности «к транснациональной организованной преступности, в частности киберпреступности».

В США им заочно предъявили обвинения по итогам завершённого в начале этого года расследования американской Секретной службы.

Как заявляет Госдеп, украинцы провели кибервзлом электронной системы сбора, анализа и обработки информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что упомянутые люди «похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали ради извлечения прибыли».

Отмечается, что эти обвинения в адрес двух украинских граждан — не единственные, предъявленные им американской стороной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанные люди в США, по данным полуторогодовой давности, обвиняются в 16 эпизодах хакерской деятельности.

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