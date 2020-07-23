Остров Кунашир, Сахалинская область, , 10:32 — REGNUM В XVI веке даже остров Хоккайдо, который ныне привычно рассматривается как «исконно японский», вовсе не относился к территории Японии. Почему же японские историки так упорно пытаются настаивать на «исконно японской принадлежности» четырех южнокурильских островов, разбирался обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще и в 1788 году, через сотню лет после начала освоения, японское население острова Хоккайдо не достигало и 30 тысяч человек. Так что верить утверждениям современных японских источников об «исконной принадлежности» Курил или их части Японии не приходится, просто потому, что японцам еще даже в конце XVIII века было совсем не до Курил. А вот русские администраторы собирают налог с населения Курильских островов уже в 1730 году, о чем есть документальные свидетельства.

В 1779 году российская императрица Екатерина II подписала указ «об освобождении от податей населения Курильских островов, принявшего российское подданство». И через семь лет Курильские острова были включены в состав Российской империи на правах «земель, открытых Россией». Причем причины, по которым Россия опередила Японию в освоении Курил, лежала в том числе и в японской политике тех времен. Почему никакого «японского освоения Курил» не могло в XVII—XVIII веках произойти в принципе?

Читайте в статье Анатолия Кошкина «Биография Курильских островов».