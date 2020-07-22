Москва, , 17:31 — REGNUM Вопросы взаимодействия России и Исландии в Арктическом совете обсуждались на двусторонних переговорах в Москве 22 июля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Переговоры состоялись между заместителем российского министра иностранных дел Владимиром Титовым и послом Исландии в РФ Берглинд Асгейрсдоттир.

Встреча состоялась в связи с завершением работы Асгейрсдоттир в России и с её предстоящим отъездом в Исландию.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействию в Арктическом совете — прежде всего в контексте текущего председательства Исландии в АС в 2019—2021 гг. и предстоящего в 2021—2023 гг. РФ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля представитель Исландии призвал объединиться против России и Китая в борьбе за Арктику.

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