Тбилиси, , 17:30 — REGNUM Правительство Японии выделит для Грузии непроектную грантовую помощь на сумму $2,8 млн на приобретение высокотехнологичной медицинской аппаратуры и оборудования. По информации министерства финансов Грузии, соответствующее соглашение было подписано 22 июля министром финансов Грузии Иванэ Мачавариани и послом Японии в Грузии Тадахару Уэхарой.

Согласно подписанным в минфине нотам и прилагаемым документам, негрантовая помощь целиком будет направлена на нужды министерства беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Это уже восьмой грант в рамках осуществляемой правительством Японии программы непроектной грантовой помощи. В течение 2006−2015 годов Грузия получила от Японии помощь на сумму 3,8 млрд японских йен, или около $35,4 млн. Средства были направлены на поддержку сфер сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и на нужды различных муниципалитетов.

До подписания соглашения состоялась встреча, на которой министр поблагодарил японского дипломата за поддержку развития приоритетных для Грузии сфер. Особенно была подчеркнута роль Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) в финансировании инфраструктурных проектов, в том числе строительства отдельных участков скоростной автомагистрали Восток-Запад. $4,2 млн правительство Японии выделило МВД Грузии для закупки 96 электромобилей и гибридных автомобилей. А в рамках проекта Clean Energy by Solar Electricity Generation Грузии были переданы солнечные панели, которые установлены в Тбилисском международном аэропорту и на территории Университета имени Ильи.

В заключение встречи стороны подчеркнули желание дальнейшего продолжения плодотворного сотрудничества, говорится в сообщении минфина Грузии.