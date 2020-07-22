Москва, , 17:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против двухпартийной и однопартийной системы, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«Когда речь идет о двухпартийной системе и речь идет о примере США — это взгляд в прошлое», — считает Володин.

«Посмотрите, к чему это привело. Когда проблем от этого все больше и больше», — рассуждает он.

Однопартийная система, пример Китая, мы можем свой опыт изучить, опыт советского периода — это тоже взгляд в прошлое, рассуждает парламентарий.

«Лучшее необходимо брать, но строить то, что отвечает нашим традициям, нашим убеждениям, соответствует нашей культуре, и не наступать на те грабли, которые уже показали свою неэффективность», — заявил Володин.

Он считает, что действующая партийная система показала свою эффективность.

«В этой связи правильно было бы подчеркнуть, что партийная система в России — устоявшаяся, показала свою эффективность на протяжении нескольких десятилетий», — подчеркнул Володин.

«Должна быть конкуренция. Должна быть многопартийность, но, когда избиратель делает свой выбор и она получает большинство, — это нужно приветствовать», — заявил спикер Госдумы, отметив, что «коалиции разрушаются, они нежизнеспособны».

«Давайте смотреть в будущее и исходить из национальных интересов и интересов граждан, предоставив им возможность выбора», — предложил Володин.

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