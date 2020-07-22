Москва, , 16:51 — REGNUM Принятые поправки в Конституцию — «это основа для дальнейшего развития России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин предложил часть своих полномочий передать гражданам, наполнив новым содержанием институты власти — Госдуму, Совет Федерации, правительство РФ, отметил спикер Госдумы.

«Мы сегодня впервые в новом формате рассмотрели отчет правительства. И со своей стороны должны сделать все, чтобы повысить эффективность власти… Начинать необходимо с себя, и прекратить ссылаться на кого-то и на что-то, сегодня нам никто не мешает сделать все, чтобы принимались более эффективные решения. Но полномочия — это, в первую очередь, ответственность… С нас избиратели спросят и ждут, что мы станем более эффективными», — заявил Володин.

Граждане, поддержав норму о наделении новыми полномочиями депутатов Госдумы, ждут от парламентариев эффективной работы, говорит он.