Магас, , 16:47 — REGNUM Депутат Народного собрания Ингушетии Яхья Белхороев лишился мандата. Причиной стало предоставление недостоверных сведений о доходах за 2017 и 2018 год, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информагентства, 60-летний Яхья Белхороев не представил справку об имуществе за 2018 год на своего несовершеннолетнего сына, а в декларации о доходах за 2017 год скрыл 110 тыс. рублей, полученные им от продажи двух автомобилей. Помимо этого, было укрыто от общественности наличие автомобиля «Мерседес», записанного на несовершеннолетнего сына.

Ранее решение о прекращении полномочий принимал Магасский районный суд. Верховный суд Ингушетии оставил в силе этот вердикт.

Отмечается, что Яхья Белхороев приходится внуком известному в Ингушетии религиозному деятелю Батал-хаджи Белхороеву. Как сообщал ряд СМИ, 22 июля у него в доме прошли обыски. Их проведение связали с расследованием уголовного дела в отношении родного брата Яхьи Белхороева — депутата парламента Ингушетии Якуба Белхороева, арестованного по подозрению в растрате 19 млн рублей.

Читайте также: В доме главы СП Ингушетии проходит обыск — СМИ