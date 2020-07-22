Москва, , 16:46 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил эффективность отечественной системы здравоохранения в период пандемии и поблагодарил медиков, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«В тяжелейшей ситуации… наша система здравоохранения показала себя эффективной. Давайте еще раз с вами выскажем слова благодарности врачам, медицинским работникам за их самоотверженный труд, мужество…» — заявил Володин.

Он ответил на критику тех, кто негативно отзывается об отечественном здравоохранении.

«Наша система более устойчива к вызовам», — сказал Володин.

В США от коронавируса умерли около 142 тыс. человек, смертность от инфекции выше в несколько раз, чем в России, констатировал он, там здравоохранение не доступно для рядового гражданина.

В этой связи Володин подчеркнул актуальность поправки о доступной, качественной медицинской помощи, закрепленной в статье 72 Конституции.