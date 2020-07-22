Москва, , 16:43 — REGNUM Действия полиции города Портленда (штат Орегон, США) в отношении журналистов Первого канала возмутительны, сообщили 22 июля в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя нападение полиции на представителей российской прессы в Портленде 22 июля, внешнеполитическое ведомство РФ отметило, что к съёмочной группе Первого канала была «применена физическая сила, повреждено профессиональное оборудование».

«Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», — говорится в сообщении.

Российский МИД призвал американские «компетентные органы» «обеспечить надлежащее отношение» к российским журналистам — «в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ».

Москва обращает внимание на то, что этот случай применения насилия в отношении российских журналистов со стороны американской полиции «не первый».

В связи с этим Москва пообещала обратиться в международные организации, призванные защищать права, свободы и безопасность представителей массмедиа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков в Портленде нападению со стороны местной полиции подверглась освещавшая происходящее съёмочная группа Первого канала.

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