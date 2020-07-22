Москва, , 16:24 — REGNUM Сохранение территориальной целостности Ливии назвал важной задачей алжирский министр иностранных дел Сабри Букадум в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 22 июля.

По словам Букадума, военного решения ливийского конфликта нет и не может быть. Самое главное — сохранение территориальной целостности Ливии, отметил алжирский дипломат.

Единственным способом достичь мира в Ливии Букадум назвал «политический диалог».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля Лавров принял Букадума в Москве. В ходе этих переговоров российская сторона подчеркнула, что Москва «никогда не пыталась делать какие-то ставки в ливийской игре».

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