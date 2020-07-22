Москва, , 16:24 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об ограничении употребления и торговли насваем, снюсом и электронными сигаретами, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Электронные сигареты и кальяны приравниваются к традиционным табачным изделиям, вводится запрет на торговлю никпэками.

«Никпэки, то что в народе называли снюсом, мы запретили, мармеладки, конфетки с никотином также запрещены… Мы добились практически невозможного, по мозаике добились компромисса», — заявил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

На никотинсодержащую продукцию предлагается распространить все действующие ограничения, касающиеся курения табака. В частности, в местах, где запрещено курить сигареты, также предлагается запретить употреблять никотинсодержащую продукцию, включая вейпы и кальяны. То есть их будут запрещать курить в кафе, ресторанах, барах, коммунальных квартирах. Кроме того, на вейпы, кальяны и прочие электронные системы доставки никотина предлагается распространить ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

Вводится запрет на продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов) детям.

За нарушение норм вводится штраф до 300 тыс. рублей.