София, , 05:32 — REGNUM Столкновения, которые произошли в столице Болгарии 15 июля между полицией и демонстрантами, полиция считает провокацией. Но у людей есть поводы для недовольства, рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM Татьяне Стоянович председатель болгарской общественной организации «Русофилы» Николай Малинов.

Протесты в Болгарии Цитата из видео «Внутриполитический кризис в Болгарии новый виток» пользователя Euronews Русский. youtube.com

Вторжение прокуратуры в здание администрации президента стало поводом для протестов, когда люди увидели и возмутились, что даже в офис неприкосновенного в государстве лица могут зайти люди в масках и с автоматами и начать обыск. Это было совершенно недопустимое действие, и все же оно стало лишь поводом для уличных протестов. Причина в другом.

«Причину я бы искал в 30-летнем периоде перехода к так называемой демократии. Закончилась чисто материально-техническая и прагматическая фаза этого перехода — 75% экспорта Болгарии уже направлено в Европу, есть определенная стабилизация макроэкономических данных, строятся дороги… Но когда люди 30 лет назад хотели поменять общественный строй, они не просто хотели разрушить коммунистическо-социалистическую систему Варшавского договора и СЭВ, а, имея хлеб в руках, получить демократию и свободу. Тридцать лет спустя оказалось, что этой свободы нет», — говорит Малинов.

Полностью интервью читайте в материале Татьяны Стоянович «Болгарии пора наконец закончить тридцатилетний «переход к демократии»».